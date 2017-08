Ki dia ta detene Benny Sevinger

i dia ta detene Benny Sevinger pa negoshi cu permiso y tereno. ???? Awor cu Mike Eman a basha Hotelvakschool Bushiri abou cu ta kapitaalsvernietiging pueblo kier sa, unda e placa cu e grupo Hardrock Cafe mester a paga pa e opcion a bay, ki dia a pague y kiko a haci cu e placa y si ta berdad pa e placa aki e ministro corupto a ” otorga” como ” tegen prestatie nada menos cu 4 tereno grandi pa nan por saca nan placa.???? E cos aki por ta berdad.???? No ta ladroncita so ta Quee…n of Real Estate tin mas di nan den Avp. Paul abo cu tambe cu ta hunto cu nan mester sa tambe di e ” deal” nan obscuro aki.!!!!!Pakiko bo so ta colga, anto Belly ta afor ketu bay.????? Canta mi lora ta con e deal nan aki tabata bay di tur esnan cu a ” hanja” tereno di pueblo y a bende nan ganando mas cu 30 miyon florin. E caso ” Bushiri” ta imperativo pa e proximo gobierno investiga.