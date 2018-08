Keho publico: Un mama ta incumpliendo sentencia di huez y tin dos mucha scondi cu proteccion di un polis

Na nos mesa di redaccion a presenta un senjora (abuela) cu su yiu homber, kendenan ta alega cu nan tin un sentencia di huez, unda e weekend aki ta toca turno pa dos mucha keda serca nan. A purba na varios ocacion pa localisa e mama, kende ta keda draai y ganja, sin entrega e muchanan.

Nos por compronde tambe cu e mama ta wordo protehi pa un polis di fam F. E tata a acudi na warda di polis cu e sentencia den man, pa asina busca paradero di e muchanan scondi, pero sin ningun resultado.

Polis a tuma contacto cu e famia, pero nan ta cera e telefon.

E tata y e abuela a dicidi di bin informa esaki na prensa, pa asina mustra riba e hecho cu apesar cu nan tin un sentencia di huez cu ta nan weekend, e mama ta incumpli e sentencia y sin ningun sorto di consequencia.

Tanto polis ta na altura y voogdijraad ta na altura, pero keto bay, ningun accion of no ta sinti cu ningun accion ta wordo tuma! Den prome instante no ta pensa cu algo malo ta pasando cu e muchanan, pero kisas mas bien ta un pre potencia di e mama.

Den un caso asina aki, tin un meldpunt? Y ta kende mester ranca e bel ? Nos tin suficiente les di casonan di pasado, cu ora no sa paradero di un mucha, ta corecto pa busca su drechi.