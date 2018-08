Juni a parti sla lagando muhe cu kap na wowo, homber cu hinca den pecho y otro cu rasca di cuchiu

Diasabra tabatin un di e peleanan aki na Paradera, den bisindario di Subway despues di 3or di madruga.

Esnan envolvi den chanchuo aki tabata AAC (26), kende a wordo deteni y e victimanan: MW (22); P (30); T ( (28); W (21) y LAN (25),kende tambe a wordo deteni.

Central di Polis a manda patruya di Noord na e parkeerpaats di Shap na Paradera pa un pelea grandi. Na e sitio e Polisnan ta mira un grupo di persona riba e caminda di santo pazuid di Shap. A bay nan direccion y a mira un muhe cu na su wowo robez tabata sangra hopi. E hendenan tabata inkieto y rabia. E muhe a declara cu un tal Juni a dal’e sea cu un botter of un piedra na su cara. E homber aki ta core den un Honda Fit colo shinishi ya bay direccion zuid.

Polisnan a bay sigui e auto mesora y a mira e auto bira na banda drecho y a yega un caminda cu a yega su final. Tabatin un muhe manehando e vehiculo, y el a bira auto cu a keda direccion di e Polisnan. A dicidi di duna nan ordo pa baha for di e vehiculo y a puntra ken ta cun’e den e auto. El a bisa cu Juni no ta den e auto y e no sa ki direccion el a coy. Finalmenteel a duna un descripcion con e ta bisti: lomba sunu y jeans. E chauffeur di inicialnan LAN a wordo deteni pa 3.40 y pa 3.53 un otro patruya di Noord a detene un homber cu ta cuadra cu e descripcion di Juni (AAC). E auto Honda Fit a wordo transporta pa warda pa investigacion.

E victimanan mientrastanto a bay Poli pa tratamento. Polis a bay te aya pa papia cu nan. E victima di inicial W tabatin kap na su wowo robez. T tabatin un hinca na su pecho y a declara cu Juni a hink’e cu un cuchiu, y e homber a destrui e windshield di su Toyota Yaris tambe. E homber P. a haya algun rasca door di e cuchiu di Juni. E señora di inicial W a haya algun sla na su braza. Recherche Noord a wordo poni na altura di e caso.