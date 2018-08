Jamalodin ta keda cera na Venezuela pendiente pe wordo extradita… e ta wordo sospecha di a paga pa mata Wiels

George Jamalodin no a wordo atendi pa corte y a keda declara inadmisibel.

Jamalodin ta e sospechoso principal cu a paga pa mata Helmin Wiels. Desde casi dos anja e ta scondi na Venezuela.

Husticia di Corsow a manda pidi su extradicion cual ta den proceso.

Husticia Venezolano tin Jamalodin cera na Venezuela enespera di su extradicion.

Jamalodin ta di opinion cu e no mester ta cera na Venezuela y a lanta un caso na Corsow unda ta demanda pa Corsow informa Venezuela cu e no tin sentencia di ta culpabel pero ta un sospechoso pa cual e no mester ta cera na Venezuela.

Corte di Corsow no a accepta e caso aki y a declare inadmisibel.

Pues Jamalodin ta keda cera na Venzuela.

Esaki ta e nota di Corte di Corsow:

Het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao heeft G. Jamaloodin niet-ontvankelijk verklaard in het kort geding dat hij tegen het Land Curaçao had aangespannen.

Jamaloodin verblijft in Venezuela in detentie in afwachting van zijn uitlevering naar Curaçao. Hij had in dit kort geding gevorderd dat het Land wordt bevolen om de Venezolaanse autoriteiten te berichten dat hij niet vast zit op last van een Curaçaose rechter en dat zijn detentie daarom in strijd is met de Staatsregeling.

De kortgedingrechter heeft echter geoordeeld dat Jamaloodin bij hem aan het verkeerde adres is. De verzoeken die Jamaloodin heeft ingediend hebben te maken met het feit dat hij wordt verdacht van strafbare feiten. Voor spoedvoorzieningen die nodig zijn in verband met de “strafrechtsbedeling” kent de wet een bijzondere procedure bij de strafrechter. Daarom kan Jamaloodin niet terecht bij de civiele rechter. In het vonnis wordt er nog op gewezen dat Jamaloodin bekend is met deze bijzondere procedure, nu hij daarvan enkele maanden nog (tevergeefs) gebruik heeft gemaakt.