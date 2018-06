Isuzu pick up ta bolter ariba crusda di Weststraat, despues cu Nissan Fuga no a duna preferencia. Dos persona a resulta herida

Weststraat/ Prof Lorentzstraat – Diadomingo anochi den careda di 9’or, unidadnan di rescate manera ambulance y brandweer a sali pa e crusada panort Weststraat cu Prof. Lorentzstraat.

Eynan un accidente serio a sosode, caminda un di e autonan a bolter.



Mes ora varios unidad policial tambe a cuminsa bay e na e sitio.

Na yegada di polis, ya un ambulance tawata presente y tambe materiaalwagen di brandweer. Materiaalwagen a presenta pa motibo cu a pensa lo tawata tin hende pega.



Pero esaki no tawata e caso, pa motibo cu e personanan lo pafo di ambos vehiculo ariba caminda.

E autonan envolvi tawata un Isuzu pick up y un Nissan Fuga.



Loke a sosode

E accidente aki a sosode manera mayoria accidente ta sosode ariba e crusada aki. E Nissan Fuga biniendo nort ariba Weststraat no a para na e crusada y a dal Isuzu pick up biniendo di pariba, poniendo e bolter.



Personalnan di ambulance na e sitio despues di a prepara e heridonan, a transportanan pa hospitaal.

Tawata trata di un señora y un cabayero.