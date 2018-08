Investigacion di presunto robo den magazijn di Elmar mester sigui su caminda

Segun Directiva y presidente di ALVAST, Sr. Maduro, ALVAST ta di opion cu e investigacion den e presunto irregularidadnan na compania Elmar den e departamento di magazijn, mester sigi su caminda, y e mester wordo finalisa mas pronto cu ta posibel. E dos coleganan mester hanja un fair chance pa defende nan mes, door di duna nan comentario, of clarificacion a riba e resultado di e rapport preliminar, prome cu e rapport bira ofical. E manera of e methodo cu gerencia y e investigadornan a usa pa interoga, no ta esun mas corecto, pasobra gerencia mester a hinca e caso aki den man di OM.

Sindicato ta boga pa e berdad sali na kla , y si resulta cu ta tin irregularidad, hustica mester kana su caminda .