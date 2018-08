Inscripcion Middag- y Avondmavo 2018-2019

Oranjestad – Meta di e articulo aki ta pa informa alumnonan, mayornan en particular y pueblo en gene-ral di e desaroyonan relaciona cu e dos tipo di skolnan ariba menciona. Den lus di esaki ta conciente cu tin hopi rumor cu ta rondona e topico aki. Cu esaki ta desea di kita hopi incertidumbre tanto cerca alumonan, mayornan pero tambe cerca maestronan cu e ultimo aña a duna lo maximo pa alumnonan.

Meta di protocol

Despues cu Minister di Ensenañsa, Dr. Rudi Lampe, a sondea e posiblidad pa trece e AVO nocturno bou di un solo organización, esta fundación Avondonderwijs Aruba (SAA) dicho mandatario a tuma contacto cu e directiva cu ta maneha avondv.w.o y avondhavo pa casi 50 aña. E acercamento aki a resulta den firmamento di un protocol dia 6 di juli ultimo.

E meta primordial di e protocol ta pa por a ubica tanto e mavo di anochi como esun di merdia bou res-ponsabilidad di e directiva di scol existente. Es decir un intregacion di dos tipo di skol pa por yega na un skol anochi cu ta embarca e ‘algemeen voorgezet onderwijs’ (AVO).

Tambe e protocol ta premira e posibel eleminacion di e middagmavo. Un ke otro lo mester wordo inves-tiga profundamente y naturalmente discuti cu tur partner involvi. E ultimo tarea aki ta encera trece claridad kiko lo ta e futuro di e actual alumnonan cu ta na middagmavo. No ta e intension di laga ningun alumno sin educacion secundario. Mas bien atene na leynan y maneho na cual e subsidio ta mara.

Guia pe skol nocturno

Pa por guía e proceso aki e minister concerni y directiva di SAA conhuntamente a nombra Srs. Ruben Werleman y Chando Pietersz. E ultimonan aki tin como tarea riba tereno meso duna un man pe proceso di integración y comienso di e aña escolar 2018-2019 pa loke ta trata middag- y avondmavo cuminsa na un manera responsabel y eficaz.

Directiva di SAA na su turno a nombra pe skolnan cu ta resorta bou di middag- y avondmavo un director. Esaki a resulta di ta sra. Natalie Geerman. Alabes a bay en busca di candidatonan pe vacaturanan existende di director adhunto pa San Nicolas y un pa Oranjestad. E proceso ey ainda no ta completamente finalisa pero ta drentando su fase final.

Resultado di inscripcion

Mientras tanto e prome ronda di inscripción a tuma luga. Ya caba a haci un análisis di e alumnonan cu a inscribi y a traha na formacion di klasnan. Esaki a resulta den algun limitación mirando e deseo di alumnonan. Pa duna un ehempel na San Nicolas pe 3de klas tabata tin poco inscripción. A ubica alum-nonan aki despues cu a tuma contacto cu e alumno y mayornan pa pone nan na Oranjestad. Otro limitación ta pa cierto pakete no tabata tin suficiente alumno. Atrobe a tuma contacto cu alumno y mayornan pa nan por escohe otro pakete. Tur esaki cu e meta pa ningún alumno cu a inscribi keda sin enseñanza. A base di inscripcion y intervencion a yega na e siguiente resultado:

En total 545 alumno a inscribi. E grupo mas grandi ta e 4de leerjaar na Oranjestad cu 7 klas pa un total di 184 alumno. Pa San Nicolas e grupo aki ta conta cu 42 alumno. Pa middagmavo pe leerjaar 2de, 3de y 4de 97 alumno a inscribi reparti over di 5 klas.

Trajecto a corto plaso

E dirigentenan di e skol ta den e proceso di planificacion di personal. Esaki no tabata un tarea facil paso-bra mester investiga e capacidad di tur maestro cu wordo ofrece un trabao. Meta principal di e ehercicio aki ta pa pone cada maestro unda su capacidad ta prescribi. Sin embargo ya caba por premira cu lo no mester di e servicio di tur e maestronan manera den pasado. Tambe mester didica atención na e ubica-cion di e skolnan. Tanto pa middag- como avondmavo na San Nicolas y Oranjestad. No ta e intencion di laga e dos districtonan menciona sin nan acostumbrado skol.

Ultimo inscripcion

Ta brinda alumnonan un delaster oportunidad pa inscribi pe aña escolar nos dilanti. Esaki lo tuma lugar dia 20, 21 y 22 di augosto venidero. Mas detaye di e inscripcion lo wordo anuncia den prensa. Sin embargo inscripción únicamente por tuma luga a base di e siguiente documentonan: alumno mester a cumpli 16 aña prome cu 1 di october 2018, un identificacion valido y comprobante di pago pe aña escolar, number di AZV of un otro polisa di un aseguro medico. Tambe mester bin cu un lista di cifra di e delaster skol cu e alumno a bishita.

Guiador/coordinador

Jorge A. (Chando) Pietersz

Oranjestad, 3 di augustus 2018