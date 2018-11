Homber ta fayece den accidente di trafico na Bubali

Bubali: Dialuna algo prome cu 1’or di marduga ta sosode un accidente fatal riba e caminda di Bubali, un poco pariba di Cheng’s Supermarket. Mesora a manda polis y ambulance cu hopi urgencia, na yegada ya no por a haci nada mas pa e chauffeur di un Toyota Yaris shinishi, e chauffeur no tabata duna señal di bida. Mesora a pidi pa un dokter y autoridad competente. Na e sitio polis a bin compronde cu e chauffeur pa un of otro motibo a perde e control, hala na su man robes y a dal contra un mata di kwihi.

Identidad di e homber no ta conoci ainda.