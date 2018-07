Police car on the street at night

Homber suno para na bentana di cushina den marduga Homber sunu para na bentana Diamars den oranan di madruga Polis ta wordo avisa di un persona sospechoso cu a wordo señala den area di Avenida Milio Croes na Dakota, pa cual a manda un patruya pa e sitio. Yegando na e sitio e Polisnan ta papia cu e señora di inicial MG, kende ta conta nan cu el a mira un homber pafo di su cas, na e bentana di cushina. E homber aki tabata blo sunu y tabatin un mascara cora bisti. Tabata trata di un persona color cla, flaco y un tiki halto. Polisnan a controla den e cura y a mira cu tabatin un stoel poni dilanti bentana di cushina. Nan a controla cerca di e cas y mas rond pero no a topa cu niun hende sospechoso. Central di Polis a wordo poni na altura di e situacion aki. tweet