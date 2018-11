Homber maltrata seriamente na Catiri

Catiri – Diadomingo atardi pa mas o menos 4:10 p.m, polis a wordo pidi cu urgencia na un cas situa schuin di Reality Supermarket na Catiri.

Na e adres un homber lo a wordo hinca y gedal cu bate di baseball ariba su cabes. Mesora varios patruya a cuminsa bay unda e incidente a tuma luga.

Na yegada agentenan ta topa cu un homber sinta ariba un stoel, y tawata basta na sanger.

Mesora nan a puntre pa su heridanan, y ela confirma cu ela wordo gedal cu un bate di baseball ariba su cabes.

Pues e no wordo hinca. Ela conta tambe ken a dal e, y a menciona un persona conoci pa su persona cu fam Harms .

Algun rato despues famia di e homber a yega, y nan tambe sa kende e persona ta.

Segun famia, no ta prome biaha cu Harms a maltrata nan tata. Recherche di districto di Noord tambe a presenta, mirando cu ta trata di un maltrato serio y tawata tumando tur datos for di e famia.

Ambulance nan yegada a laga e cabayero cana subi ambulance y despues a sali cune direccion Hospital.