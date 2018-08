Police car on the street at night

Homber ilegal bisti na muhe a lanta saya y sali na careda pa polis Homber ilegal bisti na muhe aresta Durante un control di patruya di Playa den bisindario di centro nan ta mira un muhe un poco sospechoso, kende despues no solamente a resulta di ta un homber pero tambe ilegal. Tabata rond di 1.30 cu e patruya tabata tirando un control den area di Elleboogstraat, ora cu una altura di Hotel Central, nan ta mira un homber. E tabata bisti cu paña di hende muhe y tabata core un bicicleta sin iluminacion. A duna e ciclista un señal pa e para. Inicialmente el a cumpli cu e ordo aki. Pero na momento cu a bay tuma su datonan, di repente el a cuminsa core cu su bicicleta pa huy di e Polisnan. Pero durante e intento aki e cadena di e bicicleta a pega of a los, pa cual el a cay na suela. Pero asina mes el a lanta para, wanta saya y cuminsa core. Un di e Polisnan a sigui su tras na pia y a logra gare patras di Gianni’s Supplement Store, algun shen meter mas leu den Hendrikstraat. Pa 1.40 e sospechoso a wordo deteni pa stroba trabou di Polis. Nan a transporte pa Warda di Polis na Playa unda cu a pasa den henter e proceso di su detencion. Tabata trata aki di JEPR, naci na Venezuela dia 6 di april, 1989 y bibando na L.G. Smith Boulevard. Guarda Nos Costa tambe a wordo poni na altura y den control di nan sistema a constata cu e ta kedando ilegal na Aruba. tweet