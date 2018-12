Homber haya sin bida den auto na Eagle Beach, Fiscal a laga confisca e curpa

Eagle Beach – Dialuna marduga bispo di aña nobo un caso lamentabel a keda registra na Eagle Beach. Tawata algo prome cu 3’or a.m cu polis a haya informacion cu lo a haya un curpa sin bida na Eagle Beach, pa ta exacto unda e autonan ta parkeer anochi. Na yegada di agentenan nan a confirma esey y a pidi pa autoridadnan concerni. E procedura normal a cuminsa, esta e cera e area pa investigacion cuminsa. Pa mas o menos 3:45 Dr Texier ta constata morto di Jonathan Alejandro Vizhco Sinchi, nasi na Ecuador 21 juni 1988. Fiscal a laga confisca e curpa. Segun nos a compronde na e sitio, e cabayero aki lo tin of tawata tin basta problema cu su pareha. Cos a baya asina leu cu polis mester a bay su adres pa intermedia. Te ainda e caso no ta mustra ariba un crimen, autopsia lo mester determina esey. Di parti nos medio nos kier a manda palabra di condolencia na e famia.