Homber haya morto den auto mara cu waya di charger na su man, rond di cabes di stoel

BoletinExtra.com a conversa cu un testigo na sitio unda awe mainta a haya curpa di un homber sin bida den un auto. Manera ta conoci e auto a wordo haya mainta tempran staciona den parkeerplaats di LoxSing na Paradera ( banda di subway).

E testigo a declara: Mi tabata canando den cura, ma yega banda di 12.or di anochi, mi a bay Shap ( banda di Subway) bay cumpra sigaria los, ma wak e auto para eyfo, paga, ora mi ta bin bek abao, ma wak e auto ta sacudi, sacudi, sacudi, y mi ta wak e homber cu a bisami yudele dos biaha, zo-ie-zo mi ta un muhe, mi no ta bay confia pa yega pa yuda un hende si mi no sa ken e ta, e ora ma bin na e cas bandi pabao, tabatin poco mucha homber para eynan, ma puntranan si boso por sa kico ta pasando den e auto, cu e homber ta bisami yude, nan kemen cu “esey ta chinga nan ta chinga den e auto”, mi di cu nan “no”, e ta un hende so, ta imposibel cu ta su so ta haciendo algo, despues nan a bisa “Awel esey ta paranoid”.

Ningun hende no a wori cumi y ami no a wori, ma bay den kamber. Pa 4.or telefon a ring, ma lanta y ma wak pafo, y ma wak e auto, cu glas “gefreeze”. Mainta ma sali, ainda mi ta wak e glas “gefreeze”. Si e auto ta paga, e otro auto no ta gefreeze. Ma bay wak den bentanta y ma topa cu e cara di e homber. E ta benta eyden y ma wak e cosnan cu e ta mara na dje.

E tabata tin waya di charger mara na su man, rond di e cabes di stoel. E tabata ranca ranca ranca y tabata bisami “yudami”, “yudami”. E auto tabata full cera, paga, y bentana hisa.