Homber droga na Bushiri a resisti contra polis y mester a wordo geboei hiba warda

Bushiri – Pasco mainta polisnan a bay Bushiri complex pa un persona cu lo a bula di un piso. Na yegada berdad polis a topa cu un homber benta abou, pero no tawata mustra di tin herida. Mirando e prome melding a pidi pa ambulance, keriendo cu lo bay topa cu un persona basta herida. A resulta cu e homber aki no a bula di niun piso, bisiƱanan a asumi esaki. E homber aki lo a usa basta droga y no por a yega su apartamento ariba y a cay eynan. Momento cu polis a bay atende cune, ela bira furioso. Mirando cu e homber aki lo bay causa problema, a pidi pa transportwagen. E detencion no a bay mucho facil, tres agente mester a carga e homber cu tawata boca abou (wak e potret) y hinke den e transportwagen. Di eynan a sali direccion warda di Shaba, unda tawata tin algun agente wardando su yegada pa pone den un cel.