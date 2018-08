Homber cu problema mental dirigiendo traficio na rotonde Bright Bakery na Piedra Plat

Piedra Plat: Diahuebs den oranan di mainta un homber cu problema mental, a lanta dicido awe cu ta un agente policial e ta y cu e mester percura pa guia e trafico pa asina haci e trafico mas sigur.

E homber tabata para canto di caminda na e rotonde ta mustrando unda tur auto mester core y mustranan pa nan para. Esaki e homber bisti cu un jacket blauw di winter tabata haciendo, te den oranan di merdia te ora un bon samaritano a nota cu e homber ta mustrando hopi sofoca y cu pa un ora pa otro lo por bira malo di calor.

E homber cu problema mental a wordo acerca pa e bon samaritano y tambe pa un otro persona, mientras tanto presencia di polis a wordo pidi. E personanan a logra hala e homber for di solo y e bon samaritano a cumpra un juice pe. Nan a pone sinta den fresco y a keda papia cune wardando riba polis. Na varios ocasion a bise pa e kita e winter jacket pa e no bira malo pero e no kier a hacie esaki.

E homber cu problema mental tabata bisanan cu e ta un agente policial y cu e jacket blauw cu e tin bisti ta di polis y cu awe e mester dirigi trafico pa asina haci Aruba mas sigur.

Mescos ela bolbe bisa polis ora e patruya e yega, polis cu nan santo pasenshi a hinke den auto. Un persona cu ta na altura di su problema mental y tambe sa unda e ta biba a mustra polis, den careda di 1’or di merdia polis a bahe na su cas.

Despues algo prome cu 3’or y mey, polis ta bolbe haya un informacion cu e mesun homber cu problema mental, ta para atrobe na e rotonde di Bright Bakery, e mesun patruya cu a transporte den oranan di mainta, un biaha mas ta bay na e sitio y ta papia cune. nan a hinke den e patruya y ta transporte un biaha mas pa su cas.

E biaha aki polis a papia cu e famia y nan a cera e porta na lock, asina evitando pa e homber por sali atrobe.

E persona aki ta e mesun homber cu algun siman pasa tabata benta na e bushalte banda di hospital y riba e mesun dia aki polis a haye drumi canto di caminda dilanti su cura di cas.