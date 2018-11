Homber corta na Noord a resulta di ta un adicto, ela keda hasi fastioso y a wordo deteni tambe

Wolfstraat – Dialuna anochi polisnan a bay cu urgencia den Weststraat, pa un persona cu a wordo hinca. Na yegada den Weststraat nan no ta haya nada. Algun minuut despues polis ta wordo avisa cu tin un fout, y cu no ta Weststraat pero Wolfstraat situa den casnan di pueblo na Noord. Mesora patruya di Noord ta bay e adres y ta topa cu un homber corta. E victima ta un adicto y a bisa polis cu ta persona yama Flint a corte. Segun su version e agresor lo a usa algo parecido na un sambechi. E momento e lo no tawata desea asistencia medico of lo no kier a bay hospital. Polis a tuma su datosnan y a bandona e sitio.

Algun rato despues

Doño di un restaurant ta yama polis y ta bisanan cu un homber na sanger a drenta den su luga.

E homber aki lo tawata herida y tambe lo tawata tin un cuchiu cune.

Paden di e luga e homber a lage tur sushi na sanger.

Na yegada di polis a resulta cu ta e mesun adicto di un rato prome.

Polisnan a papia cune y bise pa e bay di e luga y stop di molestia.

Pa nada di mundo e no kier a rasona. No a keda polisnan nada otro di detene e homber aki, y ariba dje tur na sanger.