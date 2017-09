Homber asesina na Sero Largoweg, e lo a haya dos tiro

Sero Largoweg – Diasabra mainta den careda di 6:30 polis di San Nicolas ta wordo manda Sero Largoweg 13, caminda un habitante lo a haya un persona ariba vloer y e tawata sangra.

Na yegada di patruya y tambe ambulance, nan ta bin constata cu e persona herida cu ta un homber, lo tin dos perforación di bala y cu e no ta duna señal di bida.

E momento ey a notifica tur instancianan concerni.

Vocero di polis Sr Lito Laclé a duna e siguiente relato na prensa.

“06.29 melding a drenta via Centrale Post cu na un adres Sero Largoweg un persona masculino a wordo encontra cu no ta duna senjal di bida. Ora cu patrouille a jega na e sitio a bin constata cu e tin perforashonan di bala. Na es momento aki patrouille San Nicolas, BFTO y recherche San Nicolas y demas autoridadnan ta na e sitio. Ainda nos no a identifica e persona. Kwalkier informashon cu por tin jama 100 of nos tiplijn 11141”.