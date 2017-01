Jaburibari – Diaranson atardi ambulance y polis a bay un adres na Jaburibari, e caminda cu ta bay pa e tanki.

Informacion a drenta cu un homber lo a cay di dak y lo a haya golpi serio na cabes y ta sangrando.

Ambulance tawata esun prome pa a yega y algun minuut despues polis.

Polis a haya ambulance papiando cu e persona, a resulta cu e cabayero no a cay for di dak pero for di un hoverboard y a dal su cabes.

Ambulance a hibe hospitaal pa nan controle.