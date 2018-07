Homber a mata su casa, su ex-casa, su yiu di 6 y su mes… E dos muhernan ta Hulandes

Dialuna mainta a sosode un caso horibel na New York, unda un homber Mericano a dicidi di pone un fin na su famia y su yiu. E homber a mata su casa, su ex-casa, su yiu di 6 y su mes. Tur cos ta mustra cu lo tin un problema pa e horario of e tempo cu e homber lo por pasa cu su yiu di 6 anja. Prensa na Hulanda a iforma cu e dos damanan aki, tanto e esposa, como e ex-esposa, ambos ta Hulandes. E ex-casa y e yiu ta biba na Hulanda y awor nan tin dos luna na New York, unda e mama a hiba e mucha pa e tata por mire.