Homber a dal su muhe den bar, a converti den pelea di homber cu homber, a termina cu vuurpijl di botter

Asistencia di polis a wordo pidi pa Lekker Bar & Restaurant den careda di 4.45 di marduga di diasabra.

Polis ta wordo manda na e bar menciona pa un pelea. Nan ta yega pero no ta mira pelea. A papia cu e persona responsabel di e negoshi, e homber di inicial W., kende ta bisa cu si tabatin un pelea. Tabata trata di pelea entre un pareha cu a Sali for di man, y e homber a dal su muhe. Debi na esaki a surgi un pelea entre e homber aki y un otro, unda cu a cuminsa cu tiramento di botter. Den esaki un airco a wordo destrui. Guardianan a saca nan tur for di e bar, y pafo nan a sigui tira otro cu botter di cerbes. Un di e botternan aki a raca un auto Mercedes Benz Modelo X5 y e bentana chikito banda drechi a wordo destrui. Esaki ta propiedad di W y el a haci denuncia di destruccion.