Homber a cay y herida su mes, despues di a wordo pusha

Weststraat – Diabierna anochi polis a bay Moonshine Bar & Restaurant, esaki tawata relaciona cu un caso di hinkamento.

Na yegada di polis nan a papia cu e homber O.R. Ela bisa polis cu e tawata den e localidad y un homber desconoci pe a drenta. E homber cu drenta tawata basta bebi.

E persona aki mes ora a cuminsa busca problema cu diferente hende eyden. Dado momento ela ranca e waya di e speaker. Ey ta caminda cu e propietario y un familiar a saca e homber aki pafo.

Problema a cuminsa ora e homber aki a bay pafo y coy un schroefdraai for di su cus y tawata grita cu e tin hopi problema na su cas.

Aki ta caminda cu ela purba drenta e establecimiento bek, pero a wordo acerca door di e homber O.R y a bise cu e no mag di drenta bek den e luga. Aki ta caminda cu B.R den direccion di O.R y a causa un herida chikito na barica di O.R

O.R na su turno a pusha B.R causando cu ela cay ariba si lomba ariba vloer, causando un herida na su frenta. Personal di ambulance a yega y a trata B.R na e sitio.

Ambos partido a bisa polis cu nan no kier haci ningun denuncia contra otro y a duna otro man manera hende grandi. Pues pa ambos e problema a caba.