Hoben ta perde su bida den accidente di trafico

Rotonde Las Americas – Diabierna marduga pa mas o menos 3:03, polis a sali a rotonde Las Americas.

Yamada a drenta di un accidente hopi serio.

Na yegada di polisnan, nan ta pidi ambulance cu urgencia mirando e situacion di e chauffeur.

E tawata tin golpinan serio na cabes.

Mester bisa cu ambulance no a yega dje lihe ey.

Despues di algun rato cu agentenan a pidi pa materiaalwagen tambe.

Mucho e paramediconan y personal di brandweer no por a haci mas. Segun nos por a compronde e chauffeur, cu ta un hoben lo a fayece al instante.

Kia Rio color cora

Na e sitio, algun minuut despues di e impacto varios conoci y tambe amigonan a yega.

Segun nos a compronde, e hoben lo a sali di un club nocturno situa den Weststraat.

Segun e amigonan, e chauffeur lo a sali di e club y cera su curpa den e auto y aparentemente no tawata kier a papia cu nan.

E Kia Rio a bandona e sitio(Club Nocturno) cu velocidad halto, direccion pariba.

Segun autoridad, velocidad halto a hunga un rol mirando e rastro di brake prome cu e impacto.

E auto a subi e rotonde manera nos a menciona cu velocidad hopi halto y dal contra un mata di coco.

Y asina e auto a stop.

For di vocero policial Sr. Lito Laclè nos a ricibi e siguiente informe:

“3.03 melding a drenta via Centrale Post cu tin un dalmento basta pisa na rotonde Las Americas. Na jegada di patrouille ta constata cu e Kia Rio corra A 11691 di un manera of otro a pasa y bay keda pega ariba e rotonde. 03.52 Dokter Texier ta constata morto di José Ramón Espinal Ventura nasi na

Aruba 18 juni 1999. Fiscal no a tuma e curpa den beslag. Cuerpo Policial ta extende palabra di condolencia y forsa na e famia di e fayesido”.