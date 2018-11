Hoben cu ta den skol di polis a accidenta cu brommer

Rotonde Dadelstraat – Dialuna marduga den careda di 2’or a.m, polis a bay cu urgencia rotonde Dadelstraat, caminda un motociclista a accidenta. Na yegada di polis nan a topa cu yn brommer Yamaha color cora benta ariba caminda, banda di e brommer un helm. E manehador mes no tawata presente. Na e sitio agentenan a constata cu e brommer lo ta pertenece na un hoben cu ta den skol di polis, esta un Aspirant manera e ta wordo yama. Algun rato despues e hoben a yega den un Taxi Van for di pabou, e momento eynan ambulance tambe a presenta. Por a mira e hoben papiando cu e agentenan, splicando kiko lo a pasa. Por mira cu e tawata biniendo di pariba y kizas na e factor di velocidad halto a perde control y bay cay.

Paramediconan a opta pa transporte pa hospital, pa un miho check up.