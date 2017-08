Hoben Arubano perdi na hulanda……

For di mayornan y famia, redaccion di Solo di Pueblo y BoletinExtra a bin compronde cu nan yiu y famia ta perdi riba hulanda siendo den man y custodia di ‘Gecertificeerde Instelling’ antes ‘Jeugdbescherming’.

Polis na hulanda a hasi diferente huiszoeking na kas di famianan na hulanda enbuska di Axel Regimar Rudolf Croes nasi 31 July 2002 (15 aña).

Famianan na Aruba ta preocupa pa cu paradero di Axel mirando cu niun instancia na hulanda kier duna informacion tocante motibo ni paradero di Axel.

Nos reportero Elvis Weert a tuma contacto cu Sra. Karin Groenewegen di Raad van Kinderbescherming kende a referi nos reportero na e vocero oficial di Gecertificeerde instelling, Sr. Richard Bakker, ku no kier a duna muchu informacion pero si a confirma cu Axel Croes ta perdi for di 29 di augustus 2017, anochi. Su mama mes via famia a bin haña sa cu su yiu ta perdi na hulanda. E instancia mes no a tuma e molester di jama e mama pa informe tocante su yiu.

Por medio di nos reportahe ta pidi pa ken por sa di paradero di Axel Regimar Rudolf Croes nasi 31 July 2002 (15 aña) pa tuma contacto cu polis na Rotterdam of Vlaardingen.