Hit and Run na ordo di dia aki na Aruba. Muhe burachi tawata e causante

Palm Beach – Dialuna marduga a sosode un caso di hit and run na crusada di Palm Beach, esta unda e luznan di trafico no ta funcionando pa basta dia. Ta asina cu un dama na stuur di un Chevrolet bininiendo for nort a bay lora na su man robes, y no a duna e auto Suzuki biniendo di zuid preferencia. E ta dal parti dilanti di e Suzuki y sigui bay. Den e impacto e Chevrolet a haya algun rasca so, mietras e Suzuki si a haya basta daño material. Un persona segun nos a compronde a keda sigui e auto y asina polis di Playa a logra pare. Agentenan a nota cu e chauffeur cu tawata un dama ta bou influencia. Ela haya ordo pa supla, pa asina por midi e alcohol den su curpa. E no a pasa esaki y a keda deteni pa core auto bou influencia.