Habitantenan a core a sali ora candela a cuminsa den cas, un dama lo a kima su man y otronnan a inhala huma

Grenedaweg – Diamars anochi algo pasa di 11’or por a scucha masha hopi alarma den area di Dadelstraat y Tarabana bieu. A resulta cu tawata tin un cas na candela.

Informacionnan adicional e momento tawata bisa cu e habitantenan lo ta herida of a inhala huma.

Na yegada di ambulancenan mesora nan a cuminsa atende e habitantenan, cu segun nos a compronde a hayanan ta core sali pa salba nan bida. Algun miembro di famia no a haya ni chance pa bisti paña y tawata na boxer.

Un dama segun nos a compronde lo a kima su man y tawata wordo trata den ambulance. Ta trata di un tata cu dos yiu y wela di e muchanan. Un total di cuatro persona a wordo atendi door di Paramediconan. Na yegada Paramediconan a haya e señora sinta den un Nissan March, bisiñanan a pone sinta eyden wardando asistencia medico. Loke a pasa, segun nos a compronde na e sitio cu un computer of e waya di computer lo a pega candela. Esaki a causa cu e candela a expande y causa daño. Te den centro di Oranjestad bo por a haya holor di e candela.

Elmar a presenta pa asina kita e coriente di e cas. Daño na e cas ta considerabel.

Ambulance a transporta e señora esta e wela cu a haya kemadura y un yiu pa Hospital, segun nos a compronde nan ta esnan cu a inhala mas huma tambe.