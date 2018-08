Gigi y Fast ta reacciona riba e sucedido: Ningun momento a pidi ayudo di Minister!

Fast Group NV como compania serio y cu mas di 15 aña di existencia ta respeta trabao di Warda Nos Costa

Diabierna ultimo a tuma luga un accion di Guarda Nos Costa unda a haci control na nos companianan situa na Rumba Straat.

Fast Group Nv y su companianan ruman ta emplea un total di 312 empleado di cual 295 ta local, mientras cu 17 ta riba permiso di trabao y tin tur nan papelnan na orde.

Durante e control aki a detene un total di 8 persona, incluyendo e propietario señor Helder, pero tambe tabatin dos otro persona cu a bin busca carga na e momento ey, cu no ta empleadonan di Fast Group Nv, sino di un otro compania.

Esunnan cu a keda deteni tabata pa motibo cu nan no tabatin un identificacion den nan poder pa a mustra e personal di Warda Nos Costa e momento ey.

Di e 8 persona cu a wordo poni den bus di Guarda Nos Costa, 6 (incluiendo Sr Helder) tawata responsabilidad di Fast Group Nv.

Na oficina di Guarda Nos Costa, tanto señor Helder como tambe dos otro persona a wordo notifica di por bandona di inmediato sin cu Warda Nos Costa a puntra pa ningun documento. E dos personan aki porcierto, ademas di Sr Helder, tin tur nan papelnan na ordo.

Mientrastanto e otro tres nan ,un di nan su documentonan tabata den proceso y e otro si no tabatin su documento na ordo.

Na ningun momento Fast Group Nv tabatin discusion cu Warda Nos Costa y tampoco tabatin maltrato di parti Guarda Nos Costa na Fast Group NV.

Al contrario nan a wordo trata cu hopi respet pa Sra Trudy Hassel hefe di Guarda Nos Costa y a cumpli cu e obligacion di prepara salida di e tres personanan, apesar cu un di nan ta den proceso di permiso di trabao.

Tambe nos compania kier enfatisa cu ningun momento tabata tin combersacion cu Minister di Husticia Andin Bikker, unda lo por a solicita su intermediacion pa saca e dos personan aki.

Fast Group Nv ta lamenta e informacion incorecto cu a sali publica pa asina crea un sensacion cu no ta cuadra cu realidad.

Nos compaña lo sigui traha na bienestar di nos comunidad y clientenan y e 312 empleadonan cu ta brinda nan servicio na nos clientenan.