Gerrit Schotte a ricibi castigo, Leoncita Arends ta cana liber! Un Reino Hulandes, dos midi y dos cara!

Recientemente a tuma lugar un otro caso contra di e lider politico Gerrit Schotte na Curacao, unda el’a wordo condena atrobe y mester paga bek 1.8 miyon florin, di fraude cu TERENO.

Tur cos ta draai riba e hecho cu segun e caso den corte, cu Gerrit Schotte a wordo cumpra dor di un Italiano Corallo, pa asina move tur ficha, pa por haya un tereno prominente na Curacao, serca di Grote Knip y Kleine Knip.

Den henter e proceso aki, Gerrit Schotte, a ricbi na na un forma stranjo, un suma di 900 mil dollar riba su cuenta di banco na Suiza na “Zwitserse UBS-bank” pa su compania “scondi” Nobrand Ltd.

Gerrti Schotte no a declara e suma aki na belasting na Curacao y como tal a viola tur sorto di regla y a actua robes.

Na Aruba e caso ta similar. Leoncita Arends di Canal 90 tambe a haci e mes un cos cu Gerrit Schotte, cu e unico difierencia cu Leoncita a ricibi 10 x mas hopi placa cu Schotte y 10 biaha mas hopi tereno cu Schotte.

E colmo ta cu desde 2017 tin gruponan cu a haci investigacion priva unda te hasta a publica e nomber di e banco, number di cuenta, unda Leoncita a ricibi miyones di dollars pa terenonan cu el’a bende. Comerciantenan stranhero a deposita e placa aki den su cuenta.

Pues, un violacion di 10 x mas pio cu Schotte, sinemabargo Minsiterio Publico di Aruba, PG Van Dam ta deliberadamente laga tempo pasa bay voorbij pa asina permiti Leoncita fix cualke scenario pe get away.

E pregunta cu ta wordo haci na Parlamento di Aruba: Tin ordo den e pais aki? Si of no! Tin Husticia activo? Si of no!

E conclucion final ta: Husticia na Aruba ta na peliger! Ta urgi Parlamento di Aruba cu mester controla, pa nan yama un reunion cu unico tematica: Si tin Husticia, e ta na peliger!