Fuerte!! E maldita klem lo no bolbe

Un di e topnan den Mep, ex minister Rudy Croes a kibra silencio riba Aruparking y asunto di klem.

E siman aki Minister Romero den prensa a hasi e comentario pa di dos of tercer ves cu Aruparking mester keda y cu e proceso pa klem auto mester bin bek pa asina Aruparking por cobra placa di pueblo y turista.

E comentarionan aki a cay den mal tera serca comunidad unda te hasta comunidad a enfurece riba e declaracion di Minister Ronero.

Den campanja Mep a primiti di lo elimina Aruparking.  Segun Minister Romero cu su persona nunca a hasi tal promesa/declaracion.  Sinembargo e promesa politico tabata di e vehiculo politico Mep.

Ex minister Rudy Croes via red social a expresa su mes bisando cu e empleadonan di Aruparking mester bay traha den Visibility Team y a bisa tambe cu e maldita klem lo no bolbe.

Sea ta un opinion personal of ta un resultado di su intermediacion serca Minister Romero!

Hecho ta cu e ex-politico a tuma un postura fuerte y critico y manda un mensahe contundente na su propio partido/gobierno.