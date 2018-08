A Citgo refinery in Romeoville, Illinois, near Chicago, is shown on March 3, 2005.

Fastball !! Kico lo por renova cu 35 miyon, di un proyecto cu ta rekeri 750 miyon dollar? ANALISIS: E siman aki Gobierno di Aruba a informa cu nan a topa cu CITGO, unda a scucha for di e compania cu nan lo drenta fase dos di renobacion. Pa e fase dos di renobacion aki, CITGO a bisa cu nan a haya disponibel 35 miyon dollar pa asina continua cu renovacion di e refineria. Den mes rosea, CITGO ta haci promesa di lo duna hopi hende trabao, tanto local como algun specialista di exterior. Algun experto den e mundo di refineria a cuestiona seriedad di Citgo y di Gobierno, ora cu a menciona e suma di 35 miyon dollar. E proyecto den su totalidad lo costa 750 miyon dollar pa wordo renoba. Esaki ta declaracion di Mike de Meza na anja 2016: Pa prome biaha den su historia, Aruba ta doño di e compleho petrolero situa na San Nicolas y ta lease e compleho na Citgo cu ta bay opera esaki como un upgrader di crudo Venezolano. E inversion cu Citgo ta bay haci pa rehabilitacion di e planta ta bay ta entre $750 miyon pa $1000 miyon y ta bay tuma un periodo di 18 luna segun plan. E pregunta clave ta: Ken lo por kere, cu un suma di 35 miyon dollar, lo por cuminza of completa fase 2 di renovacion? E suma di placa aki pa renovacion di un refineria ta hopi tiki y no ta wanta ni un luna di trabao. Pues cu otro palabra, Citgo a pasa Gobierno un fastball atrobe, pasobra 35 miyon dollar ta un trabao estilo "morocoy", cual lo no bay avansa e proyecto pa nada! E ta nada otro cu un bunita mentira! Ta notabel tambe cu Gobierno no tin mihor bista riba e renovacion aki, pasobra si Gobierno por tabatin mihor bista, lo por tabata sa cu 35 miyon dollar ta net nada. Un suma di 35 miyon dollar no ta yega ni pa cambia algun schroef! Cu dos placa di sinti, por tabata sa cu 35 miyon dollar ta apenas 4.5% di 750 miyon dollar cu ta rekeri pa e inversion. Pues, por conclui cu fase dos, 35 miyon dollar, lo ta un avanse di 4.5%! Expertonan a informa cu esaki ta nada mas cu "gana tempo" pa Citgo pa mira kico lo por pasa. Mientrastanto e crisis di Venezuela y di Citgo ta rancando Aruba tambe aden cu e refineria cu ta keda den "status quo".