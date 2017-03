Famia completo a sali core bay, momento cu dos atracador arma a drenta nan cas na Hooiberg.

Hooiberg – Diadomingo algo prome cu 11’or polis di Santa Cruz ta bay un otro caso mas di atraco, cu lo a sosode ariba un cas di famia situa na Hooiberg.

Prome informe tawata papia cu dos homber cara tapa, lo a drenta un cas situa pabou di Dennis Bar, caminda probablemente nan lo a bay cu varios cos.

Na yegada di patruya nan no ta topa cu habitantenan mes, pero cu un amigo cu a bati alarma. E a conta polis cu ora ela yega na e cas, esnan cu ta biba eynan tambe a core sali laga e cas y nan a bise cu dos homber cu ta papia spaño lo a atracanan den e cas.

Pues kizas di susto esnan cu ta biba na e cas tambe a sali core bay. Na yegada di polis no ta mucho duidelijk kiko lo a wordo haci, mirando cu esnan cu a wordo atraca lo no tawata presente, solamente e amigo di nan cu no ta biba eynan.

Pa loke ta trata e dos atracadornan nan lo a bandona e cas na pia segun a wordo bisa.

Ta varios dia tras di otro cu sea tun asalto of atraconan, nos no sa kiko mas pa pensa of kiko ta wordo haci na e momentonan aki di parti autoridadnan concerni.

Un caminda tin algo robes, cu kizas nan ta bezig ta “over look “? No por ta asina cu tur siman tin casonan asina aki y cu nan ta sigi subi den cifra.

Y ken ta blanconan di atraconan ? Casnan di famia aki na Aruba.