Famia burachi deteni a Crystal Casino

Oranjestad: Diadomingo pa mas o menos 9’or y mey di anochi, polis ta wordo manda cu urgencia dilanti Crystal Casino riba L.G. Smith Boulevard, pa un bringamento dilanti di e entrada di e casino. Varios unidad di polis cu urgencia ta bay na e sitio.

Na yegada polis ta bin topa cu e guardianan di seguridad di e casino, kende ta splica polis, cu tres persona, un omo, un mama y su yiu homber tabata bou influencia y kier a bay den casino, e casino controleur a nota cu nan ta basta burachi y a nenga nan entrada den e casino. Esaki a cay den hopi mal tera cerca e tres personanan aki y nan a cuminsa haci hopi fastioso.

E agentenan policial na e sitio a bay papia cu nan, pero dos di nan, cual ta e mama y e yiu homber no kier a rasona y no a sigui ordo di polis pa bandona e sitio. Polis na varios ocasion a pidi nan pa bandona e sitio pero nan no kier a tende y no a keda e agentenan nada otro cu detene e mama y e yui homber, mientras e omo si a keda keto y a respeta ordo di polis.

Transportwagen di polis a transporta nan pa Warda di Polis.