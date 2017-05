Exactamente 1 anja pasa a bati alarma, pero husiticia a prefera di lage los pe bolbe asesina

Esaki ta e publicacion di 4 mei 2016, unda a bati alarma cu tin un Canades cu a mata hende na Canada y a drenta Aruba. A dura un anja, unda autoridad a permiti’e cana los, y a dune tur libertadad pe ta hinca atrobe den otro asesinato na Jaburibari.

E caso aki ta masha di lamenta y atrobe ta pone un mancha riba Gobierno di AVP, y minister Dowers, kende obviamente ta carga responsabilidad pa cu TUR maneho di husticia.

Por ta pa cualkier motibo cu ta, pero te minister mester garantisa seguridad, tanto di turista y di local. Manera e persona aki, cuanto mas por tin na Aruba y ta bon protehi?

Minister Dowers hamas por nenga cu e no tabata sa, pasobra tabatin tin suficiente testigonan cu a bini dilanti pa asina duna informacionnan clave. Autoridad parce cu no a haci caso of no a kere of no a duna e caso aki prioridad.

Ata aki e publicacion, di 4 mei 2016, unda te hasta Minister Dowers na prome instante a DESMENTI, pero awor un anja despues ta haya TUR FORSA, cu tabata un noticia berdad! E slogan mester bira: Fayo Duro cu Dowers!