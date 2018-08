Ex-Minister di Salubirdad, Jacintha Constancia (MFK) sentencia pa fraude na 20 luna di prison

Diaranzon mainta a cay un sentencia na Curacao, unda corte a haya ex minister di Salubridad Publico, culpabel di fraude den un caso di “mondkapjes”. Casa di e politico aki tambe a wordo sentencia na 20 luna di prison. Amigo di e esposo cu a lanta un compania cu nomber Chines na Curacao, pa entrega oferta pa mondkapjes, a haya 8 luna di prison. Un empleado di e bureau di minsiter a haya vrijspraak.

Esaki ta un otro sla pa politica na Curacao, pero tambe pa e Partido Politico MFK, cu desde algun anja caba ta wordo persigui pa tur sorto di cos. Gerrit Schotte persigui pa corupcion cu un Italiano, Jorge Jamalodin ta sospecha di ta e autor intelectual di a laga mata Helmin Wiels, y awor Jacintha Constancia castiga cu 20 luna di prison, y pa 5 anja no por ocupa ningun funccion publico, o sea ni tampoco por subi lista politico.

Tabata dos anja pasa, cu durante un reunion di parlamento, parlamentario Giselle Mc Williams di MAN a cuestiona e fraude di “mondkapjes”, cual a causa cu Jacintha Constancia a lanta bay serca dje y dal’e den su boca. Video AKI.

E sla cu a cay por wordo mira AKI.

Pa lesa e comunicado oficial di corte di Curacao, por lesa aki:

Datum: 15 augustus 2018

— PERSBERICHT –-

Celstraffen voor oplichting in mondkapjeszaken

Willemstad – Het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao heeft vandaag een oud-minister van Gezondheid, Milieu en Natuur, haar echtgenoot en een voormalige vriend van die echtgenoot voor oplichting tot celstraffen veroordeeld. Een beleidsmedewerkster van de oud-minister werd van alle beschuldigingen vrijgesproken.

Onderzoek Dubnium

De uitspraak van het Gerecht heeft betrekking op een onderzoek dat luistert naar de naam “Dubnium” en gericht is op de gebeurtenissen rondom de aankoop van 40.000 mondkapjes door Stichting Buro Ziektekostenvoorzieningen (hierna: BZV) in 2012.

Het Gerecht heeft vandaag bewezen verklaard dat daarbij sprake was van oplichting en witwassen. Volgens het Gerecht is de verdachte J.C., in de tijd dat zij minister van Gezondheid, Milieu en Natuur was, meegegaan in het plan van haar echtgenoot ervoor te zorgen dat veel geld kon worden verdiend aan de aanschaf van mondkapjes. Volgens het Gerecht is het ook Constancia geweest die het mondkapjesproject bij BZV heeft geïntroduceerd. De echtgenoot van Constancia heeft vervolgens een vriend betrokken in het plan. Er werd een eenmansbedrijf met een Chinese naam ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en er werd zowel een offerte als een factuur opgesteld voor de levering van mondkapjes. De offerte en de factuur gingen uit van een buitenproportioneel hoog bedrag, maar werden – kennelijk door toedoen van Constancia – bij BZV klakkeloos geaccepteerd.De gebruikelijke procedures werden overgeslagen en het geldbedrag werd in één keer uitgekeerd. Dat geldbedrag is vervolgens grotendeels door de echtgenoot van Constancia en diens vriend weggesluisd. De mondkapjes zijn nooit geleverd.

Onvoorwaardelijke gevangenisstraf en ontzetting uit het ambt

Het Gerecht is van oordeel dat slechts een onvoorwaardelijke gevangenisstraf als passende straf in aanmerking komt. Voor wat betreft de hoogte van die gevangenisstraf is aansluiting gezocht bij de straftoemeting die in fraudezaken normaliter plaatsvindt. Voorts heeft het Gerecht per verdachte gelet op de straf verhogende en straf verlagende omstandigheden. Aan de hand daarvan is het Gerecht, met inachtneming van de lange duur van het onderzoek, gekomen tot oplegging van 20 maanden gevangenisstraf in het geval van Constancia en haar echtgenoot, en 8 maanden gevangenisstraf voor de vriend van de echtgenoot.

In het geval van Constancia legt het Gerecht ook een bijkomende straf op. Zij wordt voor de duur van 5 jaren ontzet uit het recht tot het bekleden van het ambt van minister. De reden daarvoor is dat zij met haar handelen het in haar als minister gestelde vertrouwen ernstig heeft geschonden en haar ambt daardoor in diskrediet heeft gebracht, terwijl zij nog altijd niet tot inkeer is gekomen.