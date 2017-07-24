Esaki ta AVP !!!

NA 1994 , HENNY EMAN A BAY HULANDA y A MANDA CUCHIU DEN LOMBA DI SU MES UN COLEGA di PARTIDO , MINISTRO di HUSTICIA . HENNY A APROBA PA HULANDA “KITA” SEGURIDAD NACIONAL FOR DI SU MESUN COLEGA MINISTRO WATTY VOS !!! ESAKI TABATA E PROMER DECRETO REAL(KB) , PIDI PA HENNY EMAN !!! AWOR , ESAKI A PASA IGUAL CU PAUL !!! MIKE A BAY HULANDA y E MOMENTO A DUNA ORDO PA INVESTIGA COLEGA PAUL !!! Y AWE E PROPIO MIKE TA CLABA UN PUÑAL DEN PAUL SU LOMBA , SOLAMENTE PA BAHA RABIA RIBA BETICO !!! PAUL SU ENEMIGO TA AVP y NO MEP !!! P’ESEY UN INVITACION NA VOTADORNAN DI PAUL , CERCA MEP , CU SU FUNDADOR TA BETICO , BOSO TA BONBINI PA BOLBE CAS , CERCA NOS DI MEP !!! Nos ta ricibi boso cu brasa habri 💪👍