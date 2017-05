Empleadonan di Kevin Jewelers atraca door di tres homber arma, cuanto mas e isla aki por wanta ?

Havenstraat – Dialuna atardi den centro di Oranjestad un atraco arma estilo pelicula ta tuma luga, door di tres homber arma cu revolvernan caliber halto.

Algo pasa di 6’or un agente policial di departamento di trafico pasando den Havenstraat ta wordo para y avisa cu nan lo a caba di wordo atraca, esta na Kevin Jewelers.

Atracadornan lo no tawata tin nan cara tapa y nan a papia un bon spaño.

Paden nan ta mara e trahadonan, usando tie wrap.

Na un manera hopi profesional e tres atracadornan arma, ta sali cana bay direccion oost.

Señora Rasmijn di cuerpo policial a duna e siguiente relato.

” Dialuna tardi pa 18:22 un patrouille di polis di trafico pasando den Havenstraat ta wordo para door di e manager di Kevin Jewelers. E ta conta cu un rato prome e y su empleada a wordo atraca door di tres hende homber habla spanjo. Nan a drenta e luga y saka arma y pone na su cabez y despues a ty rap e . E empleada tabata den oficina y ora e la sali nan a pushe bek den e oficina y sera e porta.

E atracadornan no tabata tin cara tapa . Nan a papia spanjo y dos di nan tabata tin arma di candela. E discripshon di e atracadornan ta como lo siguiente :

1. jeans blauw cla,camisa blauw cla manga largo y petchi preto cu blanco .

2. Jeans scur , flanel blauw scur , keds preto

3. Carson largo preto , t-shirt shinishi, petchi blanco .

E atracadornan a bai cu hopi joyas y no sa cuanto nan ta balora. Nan a hui den direcion pariba. Diferente unidad di polisnan riba caya a cuminsa cu un buskeda pa wak si por topa cu e sospechosonn aki . Pero no a topa cu nan. Atraco Team a presenta ne sitio , tambe slachtoffer hulp y polis technico . E caso ta bai investigashon.

Ken cu por a wak of sa algo jama tiplijn di polis 11141″.