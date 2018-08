Empleado publico por cambia di “vast” pa “part-time”

Awor empleadonan publico tin un oportunidad nobo, dor di cambia nan relacion cu Gobierno di uno figo pa uno part time.

Esaki a keda anuncia dor di Prome Minister di Aruba, den un intento pa reduci e gastonan di personal cu Gobierno tin.

Si tin persona cu pa x motibo, kier traha menos ora, awor e ta posibel. Nan por aserca Departamento di Recurso Humano pa asina procesa nan petcion, unda nan por drenta un areglo nobo cu Gobierno di traha menos ora.

No ta conoci si esaki lo trece cune unda lo permiti dicho empleado publico haci trabaonan conoci como “neven activiteiten”. Esaki no a wordo bisa den e rueda di prensa di e prome minister. Kisas e ta posibel si pa combina un trabao di 4 ora di Gobierno, cu un trabao di 4 ora den sector priva of den un negoshi personal.

Tur cos ta draai rond di e intentonan serio di Gobierno pa reduci e gasto di personal.