Empleado di Burger King su cabes a bruha y a hinka un colega. Otro a core pa nan bida

Caya Betico Croes – Diamars anochi pa mas o menos 10’or central di polis ta haya yamada di Burger King situa den Caya Betico Croes, caminda tawata tin masha hopi gritamento.

Informacion haya e momento eynan tawata indica cu un colega masculino su cabes lo a flip y a hinka varios colega.

Mes ora tur patruya cu tawata den area a bay pa e sitio.

Na yegada polis ta ser informa cu ta un persona so lo a wordo herida, esaki tawata un dama.

Polis a haya e empleado ainda den Burger King y a detene mes ora y hibe warda.

Mientrastanto dos ambulance tawata yegada Burger King.

Na yegada di personal di ambulance nan a bay paden y prepara e victima pa transporte pa hospitaal.

Den algun minuut despues nan ta sali cu un dama ariba su barica, pues no den un posicion normal y su cara tawata tapa. Na su man por a wak sanger.

No ta conoci si e empleada a wordo corta of hinca.

E no tawata mustra di hopi serio, mirando con trankil tur cos a bay.

Recherche y tambe slachtofferhulp a wordo pidi na Burger King.

E caso aki ta parse casonan cu bo ta wak cu sa pasa den paisnan grandi.

Den casonan asina tin hopi factor ta hunga un rol, manera kiko a trigger e empleado aki bay asina leu di kier a hinka y mata algun colega, parse tin a core pa scapa nan mes.

E empleada herida no tawata tin dje suerte ey of kizas tawata un area den e luga cu e no por a move lihe y salba su mes.