DTP na vispera di problema……

For di fuentenan bon na altura BoletinExtra a hanja sa ku tin problemanan serio na DTP, Sr. Keteldijk, despues ku ela keda retira dor di minister Otmar Oduber tempo e tabata minister ainda, pasobra e no tabata funciona y ku awor a wordo poni bek na trabao dor di Minister De Meza, a kuminsa tuma represalia kontra tur trahador ku ta ambtenaar y ku ta sea afilia of a hanja trabao bao di Otmar oduber komo minister. E problemanan a kuminsa na momento ku trahadornan (ambtenaar) a ninga di kana na pia te Hospital pa buska e vehikulonan di trabao di DTP ku mester ser poni na hospital tur atardi ora trabao kaba y buska tur mainta prome ku kuminsa traha. Pa basta tempo e trahadorna a kopera pero a kansa di tur mainta y atardi tin ku kana pa poko 3 kilometer bai y bin. Ora trahadornan a pidi pa hanja un of otro manera pa wordo transporta den grupo of individual esaki a wordo nenga y prohibi pa e transporte keda hasi dor di contractantnan.

A bai asina lew ku 3 ambtenaar a hanja schorsing pasobra nan a ninga di kana bai buska auto na hospital den oranan di mainta. Nan tabata kopera pero e kos a bira dimas pa nan awor, pasobra no solamente ela bira kustumber pero awor ela bira obligashon.

E tres trahadornan aki a hanja ‘toegangontzegging’ loke na prome instante ta kontra tur ley y regla den gobierno, pero esey nan sindikato lo bai vecht uit ku DTP/director. Mas lew ku e director por jega ta di duna un warning, traha un rapport y entrega esaki na e minister De Meza. E director a of lo a laga sa ku si e ambtenaar nan bai den protesta, e contractantnan tey tog pa hasi e trabao. ┬áLoke mas a molestia e trahadornan ta e menasa manda dor di e director den direkshon di e contractantnan poni dor minister De meza, ku si nan uni na e trahadornan, nan pan ta na peliger. Pa loke ta ontezegging e trahadornan lo bai bringa esaki via nan sindikatonan pa asina trese un fin na e tirania di e director Sr. Ketedijk di akuerdo ku e fuento bon na altura di desarollonan den DTP for di despues ku e director a bolbe bek.