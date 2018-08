DROGA!!! E poderoso baron di droga nobo “El Mencho” ta wordo busca… ta paga 1.4 miyon Euro na tips.

Tin un baron di droga nobo cu a lanta cabes na Mexico! “El Mencho” ta su nomber. E ta un Mexijcano y a tuma e liderasgo over di El Chapo. E rey nobo di droga, ta igualito cu su antecesor.

Nemesio Oseguera Cervantes ta un ex agente policial como tambe un sicario. E ta lider di e poderoso Jalisco New Generation Cartel (CJNG).

E cartel ta negosha cu methamfetamine, heroïne en cocaïne.

El Mencho ta para awor riba e lista di DEA como e baron di droga cu ta wordo mas busca. Tin un recompensa di 1.4 miyon Euro pa e tips cu por conduci na su detencion.

El Mencho tin ya caba 10 anja di no por a wordo captura. E ta wordo yuda dor di su miles di sigidornan kendenan ta su seguridad, vigilancia, etc. Nan ta funcciona manera un organisacion paramilitar y nan ta gusta mustra con poderoso nan ta, segun Paul Craine, hefe di DEA na New York. Na de arrestatie van El Chapo vielen veel drugsbendes uit elkaar. El Mencho stapte in dat gat.