Drecha luznan di trafico di crusada Palm Beach mas lihe posibel. Tur dia tin accidente eynan

Palm Beach – Dialuna merdia pa di tantisimo biaha polis ta bay crusada di luznan di trafico na Palm Beach pa un accidente di trafico. Na yegada polisnan ta topa cu un Toyota Yaris y un Mitsubishi Lancer. Den un di e autonan lo tawata tin dos persona di edad segun nos a compronde. Kizas nan no a pone atencion ariba e luznan y a subi e crusada bay sin duna preferencia. Esaki a causa un accidente basta fuerte, pero danki Dios niun hende a resulta herida. Daño material tawata considerabel. Segun un habitante di e area aki, e tin masha miedo mes di e crusada mirando cu e luznan no ta den funcion. Casi tur dia tin accidente na e sitio aki, ora e luznan ta den funcion mes accidente ta sosode, awor cu nan no ta trahando ta pio.

D.O.W haci algo prome cu ta laat, pa evita lo peor.