Dos Venezolano deteni na Paradera, durante un control di rutina

Paradera – Diamars anochi algo prome cu 9’or patruya di Santa Cruz ta para un Nissan March, poco pabou di rotonde Paradera. E auto posiblemente a wordo para door di e plachi number blauw. Polisnan despues cu a scucha spaño mesora a cuminsa pidi pa papelnan. Akinan ta caminda e dama na stuur a bira nervioso, haciendo e sospecho mas grandi cerca e agente muhe. E agente muhe a pidi e dama pa baha for di auto y ta detene. Na banda tawata tin un hoben cu no a keda deteni e momento eynan, pero a wordo hiba warda, no ta conoci si probablemente e ta menor di edad. Transportwagen a wordo pidi y na yegada e dama a wordo hiba warda, unda elo wordo pasa over pa Guarda Nos Costa cu ta e procedura normal. GNC lo tin e tarea di controla e dama su papelnan di estadia ariba Aruba.