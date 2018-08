Dos stadion na Pos Chikito lo por wordo converti den campamento pa ricibi refugiadonan Venezolano

Dos stadion na Pos Chikito ta forma parti di un plan cu lo por wordo converti den un campamento pa ricibi refugaidonan for di Venezuela, asina un fuente a divulga na nos redaccion. Tur cos ta mustra cu e situacion na Venezuela ta sigui empeora y ta mustra cu lo por presenta un huida masal di Venezuela. Haciendo e preparacion pa esaki, tin planesnan riba halto nivel pa posiblemente converti e dos Stadionnan na Pos Chikito den un “campamento” of shelter pa asina por ricibi y tene entre 200 pa 300 Venezolano. No ta un secreto cu Gobierno riba nivelnan halto a exigi ayudo di Europa pa asina manda e fondonan pa por mantene e grupo aki.

Nos redaccion a haci varios pregunta, pero manera ta di spera, ningun hende kier drenta den comentario, duna ningun informacion y hopi ta prefera di no bisa nada.

Sinembargo nos fuentenan bon na altura a informa nos cu ta pre mira cu e situacion ta empeorando y e preparacion ta wordo haci y e plan ta wordo hinca den otro pa asina por actua ora e momento presenta. E dianan ta yegando cerca, y por premira un huida masal pa November y December di e anja aki.

Loke ta pone un precion enorme riba Aruba y Corsow ta e hecho cu varios pais rond di Venezuela a reuni ayera na Colombia, unda nan lo bay cera frontera y lo frena e entrada di Venezuela den nan pais, pasobra ya nan a tuma hopi Venezuela.

Algun siman pasa, tabatin reunion di alto nivel cu a tuma lugar na Curacao cu a trata e tema di Calamidad y no por descarta cu ta na Corsow tambe, hunto cu Hulanda a reuni riba e plan pa prepara e campamentonan.

Hopi kisas lo no simpatiza e idea aki, y otronan ta prefera pa no papia mes riba e tema. Sinembargo ta mihor pa nos ta prepara cu despues nos haya sorpresa. Segun esnan na altura, e dos Stadionnan na Pos Chikito ta perfecto pa lanta tentnan grandi y ta conta cu facilidad di banjo etc.etc. Kisas tur cos ta un plan riba papel cu nunca lo wordo ehecuta!