Dos persona herida den accidente na Jaburibari, caminda tawata tin tres auto envolvi

Jaburibari – Diahuebs atardi den careda di 6’or un accidente ta sosode dilanto Tesco Supermarket na Jaburubari.

E accidente tawata entre tres auto y cu a resulta den dos persona herida.

E vehiculonan envolvi ta un Altezza un Pick up y un Taxi.

Na e sitio nos por a compronde cu e Altezza lo ta bin di panort y e pick up lo a bay bira na e caminda di tera, aki ta caminda e Altezza posiblemente a bay maniobra y ta dal e pick up. E dos ocupantenan di e pick up na yegada di polis tawata drumi ariba e tera, no ta mucho duidelijk pakiko of ta con ela pasa.

E pick up na su turno debi di e impacto ta hala na su man robes y dal e Taxi.

Ambos ocupante di e pick up a resulta herida, uno poco mas serio cu e otro.

Ambulancenan cu a presenta a transporta ambos herido pa hospitaal.