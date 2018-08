Donjo di Fast Delivery, Gigi Helder, a entrega su mes na Warda Nos Costa

Segun informe publica den prensa, e propietario di Fast, Sr Gigi Helder, a entrega su mes voluntariamente na Warda Nos Costa diaberna atardi.

Esaki a sosode ora cu Warda nos Costa a envadi su negoshi y a bin haya hopi persona cu presuntamente ta ilegal riba nos isla, kendenan tabata trahando.

Sr. Helder lo no a gusta e invacion di Warda Nos Costa den su empreasa y a alega cu nan riba un que otro.

Ora cu nan a detene varios persona cu presuntamente ta ilegal, Sr. Helder a dicidi cu e tambe ta subi van di Warda nos Costa pa bay cu e empleadonan. Warda Nos Costa no a opone y a laga e donjo subi e van y por bisa cu comosifuera un ilegal, el’a bay tambe direccion di e oficina di warda nos costa.

E site 24ora a raporta cu esaki a causa un reaccion de immediato di Minister Andin Bikker, kende a yama e hefe di Warda nos Costa mesora.

Mientras algun ta bisa cu ela duna ordo den un tono fuerte, otro ta bisa cu e yamada tabata masha lief.

Te cu awor, nos no por a confirma si e empleadonan enberdad tabata ilegal of legal, si nan a keda deteni of kisas laga liber. Ni tampoco kico tabata e contenido di e yamada di minister pe hefe.

Sr.Gigi Helder ta masha yega na e gobierno actual y ta obvio cu ela causa un reaccion di Minister hopi lihe pa hefe di Warda nos Costa.

Den curso di diasabra lo haya mas informe riba e situacion aki cu a presenta.