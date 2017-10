Diamars anochi nan lo a pasa auto ariba dje, diaranson mainta e ta na Piedra Plat pidiendo lift

Piedra Plat – Diaranson mainta, den careda di 10’or polis ta bay altura di un adres na Piedra Plat. Na e adres ey un persona lo tawata buscando ayudo.

Na yegada di patruya, nan ta topa cu un bon conoci di polis, Felix Geerman. E persona aki ta biba pariba di brug.

A bin resulta cu ta trata di e mes un homber cu diamars anochi “nan a pasa auto ariba dje” na Zwarte Mangel.

Na su pols por a wak e ainda cu e banchi di pashent di Dr Horacio E.Oduber Hospitaal.

Manera nos a bisa den e relato anterior, ambulance a sali cu e persona aki cu spoed den oranan di marduga direccion Hospitaal.

Awor no ta conoci si e mes a sali di hospitaal cana bay of cu net nada a pasa y e por a bay cas.

Na nos parecer, si un auto a pasa varios biaha ariba bo, bo no por ta canando bon asina. Te hasta por a wak e ta core tras di un auto pa e haña lift, pero esaki no a para.

Segun polis, e tawata pidi lift pa e bay pariba, esta San Nicolas.