Diamars 23 di Maart 2017 Alhambra Casino a selebra su ‘Annual Employee Award Seremony’

Durante e ceremonia a reconose diferente trahador cu durante anja 2016 a presta den nan trabao na e casino.

Master of ceremony tabata Sra. Annie Dirksz, Marketing Manager y e formance announcer tabata, Sra. Susan Varnes, Chief Operating Officer.

E aña aki tabatin:

57 empleado cu tabatin miho atendencia na trabao (365 dia sin bira malo)

7 empleado cu a cumpli 5 aña di trabao

6 empleado cu a cumpli 10 aña di trabao

12 empleado cu a cumpli 15 aña di trabao

3 empleado cu a cumpli 25 aña di trabao

2 empleado cu a cumpli 30 aña di trabao

1 empleado cu a cumpli 45 aña di trabao

Pa 2017 a introduci un categoria nobo cu ta ‘Star Employee of the year’ y ‘Star Supervisor of the year’.

Sr. Rick Ingrassia, Director of Operations a anuncia e respectivo empleadonan cu a resalta komo Star Employee of the year y Star Supervisor of the year.

Den cada categoria tabatin 3 nominado y e titulo maximo a bai pa respectivamente Frankie Kruithoff, Star employee of the year y Wilfred ‘Wiwi’ Maduro, star supervisor of the year.

Gerencia di Alhambra Casino ta gradici tur empleado cu a hasi nan esfuerso pa nan performance tabata mas miho cada aña y ta kontento cu debi na nan empeño, ta hasi Alhambra Casino e Casino mas miho na aruba.

Di parti di gerencia y staff di Alhambra Casino, ta bai e palabra di ”Keep up the good work guys”.