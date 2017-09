“ADRIAN LACLE BOULEVARD” . Hopi liher nos a bin haya TUR detaye , kico a pasa exactamente na Propiedad di Famia ARENDS na Playa , riba KLIP . Tabata borchinan GRANDI politico di entre otro Evelyn Wever-Croes y Sue-ANN Ras cu a DESTRUI akinan ! e destruccionnan cometí pa fanaticonan di AVP aki a sosode tambe cu borchinan di varios candidatonan di MEP den otro districtonan . MEP a hiba un campaña di nivel y NO a DESTRUI ningun borc…hi di cualkier politico contrincante . Den e caso di ADRIAN Lacle Boulevard , un flatbed di e compania KOOLTEMP a KEDA uza , pero mester admiti cu DECENTEMENTE , un miembro di gerencia a bin pidi disculpa pa e echo cu a uza e flatbed di e compañía pa e meta maligno aki . Tambe cu e persona cu tabata maneha e flatbed aki ta Jonathan NISBETH , sobrino di Leoncita Arends cu lo a haya instruccion di LEONCITA PA A COMETE E FECHORIA AKI , unda a haci daño NO solamente na e borchinan , pero tambe na propiedad di e Famianan ARENDS . NA LEONCITA y JONATHAN , boso NO preocupa , pasobra NO A ENTEGA KEHO !!! TA PORDONA , NO LUBIDA !!! Saludo cordial