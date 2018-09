DESMANTELA! Comerciante Hulandes van Wanrrooy deteni pa importa 7.5 tonelada di cocaina den container di banana for di Colombia

WHITE BANANAS!

Un poderoso comerciante Hulandes, donjo di e compania di transport Wannrooy, Paul Adriaan van Wanrrooy a wordo deteni pa autoridad Hulandes, despues di a haya 7.5 tonelada di cocaina den varios container di banana procedente di Colombia. E droga mes a drenta via dos haf, di Belgica y di tambe di Hulanda.

E investigacion riba Paul Adriaan van Wanrrooy a cuminza ora cu DEA a pidi pa investiga e bida di luho cu e comerciante Hulandes aki ta hiba, cual ta inhustificabel pa su negoshi. Desde Januari a cuminza un investigacion unda a sigui e movecion di e empresario Hulandes aki den secreto.

Hunto cu autoridad Hulandes, Colombiano y Panameno a sigui tur movecion di e comerciante aki y su actividadnan di fruta.

Paul van Wanrrooy ta un di e importadornan di mas grandi di fruta na Hulanda for di Sur America, cu un cantidad di warehouse na Hulanda pa ricibi y warda esaki.

Den e investigacion riba contactonan telefonico, autoridad a haya mensahenan den code, manera:“I need some white bananas. when you send them to me?”

Den e proceso di investigacion, a constata cu tambe e tin un oficina na Panama. Siguiendo e oficina aki, a bin descurbi cu tin reunionnan tumando lugar cu e grupo di baho mundo El Clan del Golfo.

Donjo di Wanrrooy na Oosterhout su rol tabata pa ricbi e gigantesco carganan di fruta. Hunto cu otronan tabata percura pa e droga sigui wordo distribui.

Director di Policía Nacional di Colombia, general Jorge Hernando Nieto, a confirma cu autoridadnan di Belgica a intercepta e containernan cu 3.5 tonelada, mientras na Hulanda a dal otro containernan abao cu 4 tonelada.

Pues, tabata un transporte di carga di fruta, unda autoridadnan tabata sigui di antemano.

Ariba e link AKI, por lesa e comunicado di Polis di Hulanda: CLICK AKI

Ariba e link AKI, por lesa e comunicado di De Telegraaf: CLICK AKI