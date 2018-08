Eduard Maduro di SADA: Den ningun momento a welga pasobra nan kier traha overtime.. Leiding no tabata sincero

Despues di casi dos ora di tratamento den corte, huez a duna gobierno razon den e caso cu nan a entama contra di sindicato SADA. E caso aki tabata pa motibo cu den nan opinion ta bezig ta tumando accionnan cual unda cu eigenlijk nan no ta yama pa tuma accion den e sentido pa e decisionnan cu gobierno ta tuma.

A base di e caso aki, a mira cu no a toets nada di loke e minister a bin ta trece dilanti. Unico cos cu hues a toets ta, cu e trahado en principio no ta bay atras den ningun tipo, pero no a bin ta mustra esey den e dianan aki, segun presidente di e sindicato, Eduard Maduro.

Manera cu el a bisa den tur otro declaracion, den ningun momento no a welga pasobra nan kier traha over time of kita placa for di nan salario. E punto ta, cu leiding no tabata sincero. Nan no tabata habri ora cu a haci palabracionnan, manera cu e minister mes ta bisa, manera hende grandi na mesa, no a cumpli.

Ora cu nan no a cumpli, SADA a informa su miembronan y esey a desemboca den tur e accionnan aki. Ora cu como sindicato, esta tur miembro di Cuerpo di douane, ora cu ta mira con decisionnan ta wordo tuma por tin consecuencia grandi pa loke ta siguridad di nos pais, si e hues no ta tuma nada di esakinan den consideracion, unico cos cu el a toets ta e arbeidsvoorwaardennan. Den un otro palabra, gobierno por haci locual cu e kier cu cada cuerpo cu ta traha cu siguridad. Ningun hende no a contradeci cu minister a mal informa pueblo tocante di e besparing. Aunke cu e sindicato a trece dilanti, esakinan no a wordo getoets door di huez.

E huez no a worry cu e minister no tabata sincero den su rueda di prensa ora cu el a comunica cu pueblo. Desde awo, ministernan por bisa kico cu nan kier den rueda di prensa, nan mag di desvia di e berdad, nan por troce e berdad mes, den manera di bisa. Tanten cu e trahado su salario no bay atras, tin cu djis guli manda abao. Esey ta jammer, segun Maduro.